Stadler Rail fornirà i tram per la prima linea di Austin, in Texas

Keystone-SDA

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Stadler Rail fornirà i veicoli ferroviari per la prima linea tranviaria di Austin, capitale dello stato del Texas. Il costruttore turgoviese ha concordato con l'azienda locale Austin Transit Partnership (ATP) la vendita di 21 tram, con un'opzione per altri 19.

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(Keystone-ATS) Il sistema tranviario conterà 15 stazioni lungo un tracciato di quasi 10 miglia (16 chilometri), con treni che circoleranno ogni 5-10 minuti per gran parte della giornata, informa la società in un comunicato odierno. Il progetto è espandibile, in modo da sostenere la crescita futura.

I convogli si baseranno sul modello Citylink e saranno ciascuno in grado di trasportare circa 240 passeggeri, con ampie zone polifunzionali per ospitare biciclette, valigie e passeggini, come pure spazi dedicati all’accessibilità per i disabili. Saranno costruiti nello stabilimento Stadler Rail di Salt Lake City.

Il valore complessivo del contratto non è stato reso noto. Alla borsa di Zurigo l’azione Stadler è oggi stabile, in un mercato generalmente orientato al ribasso. Dall’inizio di gennaio il titolo ha guadagnato l’8% e positiva è anche la performance sull’arco di dodici mesi (+18%), mentre rimane negativo l’andamento su cinque anni (-41%).