Uomini e donne al lido insieme da 100 anni 22 giugno 2019 - 10:30 Nell'estate del 1919 a Weggis, canton Lucerna, aprì al pubblico il primo stabilimento balneare misto della Svizzera: fino ad allora, uomini e donne si godevano il lago in strutture separate. La novità non mancò di suscitare critiche e fu un successo: 30'000 entrate nella prima stagione. "I turisti dell'epoca, provenienti principalmente da Inghilterra e Stati Uniti, erano già abituati a nuotare insieme", spiega il sindaco di oggi, Roger Dähler. "Quindi il direttore dei luoghi di cura decise di realizzare questo lido misto, in cui uomini e donne non fossero separati". I 'bagni della vergogna', come li chiamò qualcuno, furono imitati in molte parti della Svizzera. Intanto, ai bambini del vicino orfanotrofio venne ordinato di evitare i dintorni del lido e da Lucerna arrivò un poliziotto per verificare il rispetto della decenza. Ma ormai "la prima guerra mondiale era finita, c'era dell'euforia nell'aria, e si stava sviluppando una nuova cultura del corpo", rievoca la storica Jessica Meister. "Fare degli esercizi all'aria aperta o bagnarsi nei laghi era di moda. E così anche le norme sociali si allentarono". Nondimeno, a 100 anni di distanza, in Svizzera esiste ancora almeno un bagno per sole donne. Ma questa è un'altra storia.