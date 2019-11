Secondo il giornale, il funzionario -che ha indagato su casi di corruzione e violazioni dei diritti umani nel suo Paese, in particolare durante il primo regime di Rajapaksa dal 2005 al 2015- avrebbe lasciato lo Sri Lanka domenica scorsa per chiedere asilo a Berna: le autorità srilankesi gli avevano ritirato le guardie del corpo benché avesse ricevuto minacce di morte.

Rapita dipendente di ambasciata svizzera 28 novembre 2019 - 19:05 Una dipendente locale dell'ambasciata svizzera a Colombo è stata trattenuta contro la sua volontà per lungo tempo e minacciata da ignoti che l'avrebbero interrogata su informazioni sensibili. Dopo l'incidente, che risale a lunedì, l'ambasciatore dello Sri Lanka è stata convocato al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Berna. La Svizzera considera l'accaduto un "attacco molto grave e inaccettabile" contro una delle sue rappresentanze e i suoi collaboratori, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS il portavoce del DFAE Pierre-Alain Eltschinger, confermando così la notizia anticipata dal sito lankanewsweb.net. Il portale aveva riferito che la dipendente locale dell'ambasciata è stata rapita con un furgone bianco e rilasciata dopo circa due ore. Apparentemente, è stata interrogata su un alto funzionario dello Sri Lanka il quale, secondo quanto riferito giovedì dal quotidiano elvetico Neue Zürcher Zeitung (NZZ), sarebbe fuggito in Svizzera. Nota di protesta La Confederazione ha invitato le autorità srilankesi a fornire chiarimenti in modo rapido e completo su quello che in una dichiarazione scritta definisce "grave incidente di sicurezza". Chiede che i colpevoli rendano conto alla giustizia e sia nuovamente garantita la sicurezza della rappresentanza e dei suoi dipendenti. L'ambasciatore svizzero a Colombo ha inviato giovedì queste richieste al primo ministro Mahinda Rajapaksa e al ministro degli esteri Dinesh Gunawardena, con una nota di protesta, mentre il DFAE ha convocato a Berna l'ambasciatore dello Sri Lanka. Cosa c'è dietro La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non ha voluto confermare, adducendo motivi di protezione della personalità, che il rapimento sia collegato alla presunta fuga in Svizzera di un importante investigatore dello Sri Lanka, come scritto dalla NZZ. Secondo il giornale, il funzionario -che ha indagato su casi di corruzione e violazioni dei diritti umani nel suo Paese, in particolare durante il primo regime di Rajapaksa dal 2005 al 2015- avrebbe lasciato lo Sri Lanka domenica scorsa per chiedere asilo a Berna: le autorità srilankesi gli avevano ritirato le guardie del corpo benché avesse ricevuto minacce di morte.