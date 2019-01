Se l'Italia conta per il 24% delle vendite totali, altre parti d'Europa, delle Americhe, Giappone e Cina e altre regioni pesano, rispettivamente, per il 27, il 13, il 6 e il 30 per cento.

Gli effetti della vicenda sono molto pesanti: Dolce & Gabbana è al bando sulle piattaforme di e-commerce già dalla tarda serata di mercoledì, secondo jinronghu.com. Il boicottaggio si è esteso sui tre colossi del settore cinesi Tmall, JD.com e Suning, su quelli cross-border NetEase Kaola e Ymatou, e su compagnie del luxury e-commerce come Secoo e Vip.com, e Yhd.com. Yoox Net-a-Porter, inoltre, ha sospeso le vendite sui suoi siti in Cina.

Il salto ulteriore, il sessismo, è al momento in cui la modella tenta di mangiare un cannolo. "È troppo grande per te?", chiede con tono ironico la voce maschile. I primi e crescenti commenti negativi hanno spinto al ritiro dei video da Weibo.

La campagna è stata accusata di essere razzista e sessista, ha riportato il magazine finanziario Caixin, che senza mezzi termini ha rimarcato come la maison si sia "procurata dei guai da sola". Nel mirino le scelte degli autori della campagna, a partire dall'aspetto della modella scelta: gli occhi piccoli e un sorriso "naif" hanno rinfocolato l'accusa di un uso stereotipato per comunicare e parlare di e ai cinesi.

Sabato la griffe italiana ha postato sulla piattaforma Weibo,il Twitter locale, la serie di tre video promozionali con gli hashtag #DGLovesChina e #DGTheGreatShow: una giovane donna cinese mangia i piatti della cucina italiana (pizza, spaghetti e cannolo) con le tradizionali bacchette e una voce maschile fuoricampo, di fronte ai suoi tentativi impacciati, dà consigli su cosa e come fare giocando su doppi sensi e altro. Non è decisamente piaciuto ai cinesi.

La griffe italiana Dolce & Gabbana aveva in programma un mega-evento a Shanghai ma è saltato a causa di alcuni spot pubblicitari (fatti proprio per lanciare la serata) ritenuti razzisti e sessisti dai cinesi. Non solo il marchio è stato escluso dalle piattaforme di e-commerce cinesi. Un disastro per la maison che puntava decisamente il grande mercato asiatico.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dolce & Gabbana boicottati dalla Cina 22 novembre 2018 - 18:10 La griffe italiana Dolce & Gabbana aveva in programma un mega-evento a Shanghai ma è saltato a causa di alcuni spot pubblicitari (fatti proprio per lanciare la serata) ritenuti razzisti e sessisti dai cinesi. Non solo il marchio è stato escluso dalle piattaforme di e-commerce cinesi. Un disastro per la maison che puntava decisamente il grande mercato asiatico. Dolce & Gabbana sempre più nella bufera in Cina: i prodotti della griffe italiana sono spariti dalle piattaforme di e-commerce già dalla tarda serata di martedì sera. Mercoledì è stato annullato il grande show previsto a Shanghai con oltre 1500 invitati. Cosa è successo Sabato la griffe italiana ha postato sulla piattaforma Weibo,il Twitter locale, la serie di tre video promozionali con gli hashtag #DGLovesChina e #DGTheGreatShow: una giovane donna cinese mangia i piatti della cucina italiana (pizza, spaghetti e cannolo) con le tradizionali bacchette e una voce maschile fuoricampo, di fronte ai suoi tentativi impacciati, dà consigli su cosa e come fare giocando su doppi sensi e altro. Non è decisamente piaciuto ai cinesi. Campagna razzista La campagna è stata accusata di essere razzista e sessista, ha riportato il magazine finanziario Caixin, che senza mezzi termini ha rimarcato come la maison si sia "procurata dei guai da sola". Nel mirino le scelte degli autori della campagna, a partire dall'aspetto della modella scelta: gli occhi piccoli e un sorriso "naif" hanno rinfocolato l'accusa di un uso stereotipato per comunicare e parlare di e ai cinesi. Il salto ulteriore, il sessismo, è al momento in cui la modella tenta di mangiare un cannolo. "È troppo grande per te?", chiede con tono ironico la voce maschile. I primi e crescenti commenti negativi hanno spinto al ritiro dei video da Weibo. La griffe ha 25 punti vendita in Cina, secondo un elenco sul sito della compagnia: il mercato del lusso del Dragone vale oltre 500 miliardi di yuan annui (circa 72 miliardi di dollari), pari a quasi un terzo del valore che il settore registra a livello mondiale, secondo un rapporto di McKinsey del 2017. Boicottaggio cinese Gli effetti della vicenda sono molto pesanti: Dolce & Gabbana è al bando sulle piattaforme di e-commerce già dalla tarda serata di mercoledì, secondo jinronghu.com. Il boicottaggio si è esteso sui tre colossi del settore cinesi Tmall, JD.com e Suning, su quelli cross-border NetEase Kaola e Ymatou, e su compagnie del luxury e-commerce come Secoo e Vip.com, e Yhd.com. Yoox Net-a-Porter, inoltre, ha sospeso le vendite sui suoi siti in Cina. Uno sbarramento completo che mette a rischio i conti della casa di moda. Secondo i dati finanziari rilasciati a settembre, i ricavi sono scesi a 1,290 miliardi di euro nell'anno fiscale al 31 marzo contro gli 1,296 miliardi dei 12 mesi prima. Se l'Italia conta per il 24% delle vendite totali, altre parti d'Europa, delle Americhe, Giappone e Cina e altre regioni pesano, rispettivamente, per il 27, il 13, il 6 e il 30 per cento.