Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Berset in Corea non solo per le Olimpiadi 08 febbraio 2018 - 17:02 Il presidente della Confederazione Alain Berset ha incontrato oggi a Seul il suo omologo sudcoreano Moon Jae-in. Al centro dei colloqui la cooperazione scientifica ed economica tra i due Paesi, nonché la situazione in materia di sicurezza nella penisola coreana. "Le discussioni si sono incentrate in particolare sui settori della sanità, della medicina e delle biotecnologie", ha spiegatola portavoce del Dipartimento federale dell'interno Nicole Lamon. Alain Berset ha inoltre incontrato il ministro della sanità e degli affari sociali Park Neung-Hoo nell'ambito della settimana elvetico-coreana dell'innovazione. Insieme hanno esaminato il modo di ridurre i costi della salute grazie all'innovazione. Sport veicolo di pace Altro tema in discussione: la situazione in materia di sicurezza nella penisola coreana. "La Svizzera accoglie favorevolmente la ripresa del dialogo tra Corea del Nord e Corea del Sud, nella speranza che i colloqui proseguano anche dopo il periodo dei Giochi olimpici di Pyeongchang", ha dichiarato il presidente della Confederazione. Nicole Lamon ha sottolineato, in questo contesto, l'importanza della partita di disco su ghiaccio femminile tra la Svizzera e la Corea in programma sabato e alla quale assisterà anche Alain Berset. Un incontro definito "storico", poiché atlete sud- e nordcoreane saranno riunite in una sola squadra. "Lo sport è un buon veicolo di pace", ha concluso la portavoce. Il presidente della Confederazione proseguirà il suo viaggio in Asia - iniziato in Bangladesh - a Pyeongchang, dove domani assisterà alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici. Nella città sudcoreana sono previsti diversi incontri con capi di Stato e di governo, nonché con rappresentanti di organizzazioni internazionali.