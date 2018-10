Paesi Bassi e Regno Unito rivendicano in una nota congiunta dei primi ministri Mark Rutte e Theresa May "le operazioni rese note oggi" contro quelle che vengono definite "le inaccettabili cyber-attività del Gru, l'intelligence militare russa". Queste operazioni - affermano Rutte e May in una dichiarazione congiunta - "gettano ulteriore luce" sul comportamento di Mosca.

L'Opac è stata coinvolta di recente anche nelle analisi relative all'attacco all'ex spia russa nel Regno Unito Sergei Skripal, così come ha indagato su presunti attacchi chimici in Siria.

I servizi di sicurezza olandesi hanno sventato in aprile un cyber-attacco contro l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) da parte della Russia. I Paesi Bassi hanno quindi espulso quattro agenti segreti russi.

