C’è un’inchiesta in corso e dagli archivi quasi a ritmo quotidiano saltano fuori documenti interessanti. Insomma, affaire à suivre. Ma intanto una cosa è già chiara: l’immagine della Svizzera neutrale e non allineata è profondamente scalfita. A Falò, tutti dettagli dell’inchiesta e un’analisi delle possibili conseguenze.

E poi c’è quel marchio “Swiss Made” che fa pensare a discrezione, neutralità, segretezza. In pochi anni la Crypto acquisisce clienti in tutto il mondo: ambasciate, servizi segreti, unità militari. Peccato che tutte le loro comunicazioni sono accessibili ai servizi segreti americani e tedeschi.

La storia comincia negli anni ’50 quando in Svizzera nasce un’azienda specializzata nelle comunicazioni in codice. Si chiama Crypto e i suoi prodotti sono i migliori sul mercato.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il caso Crypto Rundschau (SRF), Falò (RSI) 23 febbraio 2020 - 16:00 L'azienda Crypto di Zugo è al centro del grande caso di spionaggio del Dopoguerra le cui ombre inquietanti si allungano sui vertici delle istituzioni svizzere. Nella trasmissione Falò il reportage (realizzato dalla Radiotelevisione svizzera e da un pool internazionale di giornalisti) che ha riportato la vicenda sotto i riflettori. La storia comincia negli anni ’50 quando in Svizzera nasce un’azienda specializzata nelle comunicazioni in codice. Si chiama Crypto e i suoi prodotti sono i migliori sul mercato. E poi c’è quel marchio “Swiss Made” che fa pensare a discrezione, neutralità, segretezza. In pochi anni la Crypto acquisisce clienti in tutto il mondo: ambasciate, servizi segreti, unità militari. Peccato che tutte le loro comunicazioni sono accessibili ai servizi segreti americani e tedeschi. Washington e Berlino hanno fatto un accordo con il fondatore dell’azienda e hanno una chiave segreta che scardina tutti i codici. Una spy story affascinante che viene a galla grazie ad un’inchiesta giornalistica giocata tra gli Stati Uniti e la Svizzera. L’indagine è stata pubblicata a metà febbraio e da allora la domanda che tutti si pongono è una sola; possibile che la Svizzera e il suo governo, i suoi servizi segreti, la magistratura non ne sapessero niente? C’è un’inchiesta in corso e dagli archivi quasi a ritmo quotidiano saltano fuori documenti interessanti. Insomma, affaire à suivre. Ma intanto una cosa è già chiara: l’immagine della Svizzera neutrale e non allineata è profondamente scalfita. A Falò, tutti dettagli dell’inchiesta e un’analisi delle possibili conseguenze. Ospiti in studio l'ex Consigliere agli Stati Dick Marty e il Consigliere Nazionale Marco Romano.