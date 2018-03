Il 66enne, ora ricoverato come la figlia in condizioni critiche, è un'ex spia russa che era stato imprigionato in patria per aver fornito informazioni ai britannici. Era stato poi liberato in uno scambio di prigionieri.

Ex spia russa avvelenata nel Regno Unito 08 marzo 2018 - 20:34 Una ex spia russa e sua figlia sono ricoverati in condizioni critiche dopo essere stati vittime di un tentato omicidio per avvelenamento. Sergei Skirpal e sua figlia Yulia sono stati trovati svenuti nella città britannica di Salisbury domenica, avvelenati tramite una sostanza poi risultata essere un agente nervino. Si trovavano all'esterno di un centro commerciale, che è stato isolato dalla polizia britannica, così come un pub e un ristorante dove i due si erano recati in precedenza. Il 66enne, ora ricoverato come la figlia in condizioni critiche, è un'ex spia russa che era stato imprigionato in patria per aver fornito informazioni ai britannici. Era stato poi liberato in uno scambio di prigionieri. Il caso ha acuito le tensioni tra Russia e Regno Unito, paese che ha promesso dure ritorsioni nel caso in cui l'attacco venisse collegato al Cremlino. La vicenda ricorda un caso risalente al 2006 quando proprio il governo russo fu accusato di aver ucciso un'altra spia russa con un veleno radioattivo. Mosca ha fermamente negato di essere in qualche modo collegata all'avvelenamento.