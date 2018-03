"La reazione della Russia non cambia la sostanza della questione", ha sottolineato la May. "Gli atti aggressivi della Russia sono l'antitesi dei valori liberali e democratici che caratterizzano il Regno Unito", ha detto la premier intervenendo ad un Forum dei Tory a Londra.

Si acuiscono ulteriormente le tensioni tra la Russia e il Regno Unito. Mosca ha dichiarato "persone non grate" 23 diplomatici britannici nella Federazione, che dovranno quindi lasciare il paese entro una settimana. Una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ritorsioni reciproche tra Mosca e Londra 17 marzo 2018 - 20:41 Si acuiscono ulteriormente le tensioni tra la Russia e il Regno Unito. Mosca ha dichiarato "persone non grate" 23 diplomatici britannici nella Federazione, che dovranno quindi lasciare il paese entro una settimana. Una misura speculare a quella adottata da Londra nei giorni scorsi come ritorsione dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury. Oltre alle misure nei confronti dei 23 diplomatici, Mosca ha anche disposto la cessazione dell'attività in Russia del British Council, l'organizzazione culturale britannica, a causa del suo status definito "irregolare". Inoltre il governo russo ha deciso la revoca dell'autorizzazione ad aprire un consolato generale britannico a San Pietroburgo. Mosca si riserva inoltre altre misure restrittive nel caso di ulteriori passi "ostili" da parte di Londra, che a sua volta sta valutando "i prossimi passi con i suoi alleati". Lo ha annunciato la premier britannica Theresa May ad un Forum del partito conservatore, ripresa dai media britannici. "Il Regno Unito non tollererà mai alcuna minaccia ai cittadini britannici o di altri Paesi sul suo territorio da parte del governo russo", ha detto ancora, sottolineando che "Mosca ha palesemente violato la legge internazionale e la Convenzione sulle armi chimiche". "La reazione della Russia non cambia la sostanza della questione", ha sottolineato la May. "Gli atti aggressivi della Russia sono l'antitesi dei valori liberali e democratici che caratterizzano il Regno Unito", ha detto la premier intervenendo ad un Forum dei Tory a Londra.