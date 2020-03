Avete legami di famiglia o affettivi con la Svizzera? Volete rendere ufficiale il vostro rapporto con la Confederazione assumendone la nazionalità? Ecco come fare.

Almeno all'apparenza, il passaporto svizzero è difficile da ottenere. In questo video vi spieghiamo come avviare la procedura di richiesta se vivete all'estero e come scoprire se avete diritto a una procedura agevolata.

Ci sono tre modi per diventare svizzeri: per nascita (se avete un genitore svizzero), per matrimonio (se sposate un partner svizzero) o per residenza (se vivete in Svizzera da almeno dieci anni). Nascere in Svizzera non significa ottenere automaticamente un passaporto svizzero.

La procedura può costare centinaia o addirittura migliaia di franchi e durare fino a due anni. Se ricevete l'assistenza sociale o avete la fedina penale sporca, siete esclusi.

Nel 2018, 42'500 persone hanno acquisito la cittadinanza svizzera. Nel 2017, le persone naturalizzate sono state 44'900 persone. Quindi, disponendo dei requisiti necessari e delle giuste informazioni, non è impossibile diventare svizzeri Questo video dovrebbe aiutarvi a orientarvi.



Traduzione dall'inglese: Andrea Tognina

