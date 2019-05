Servizio del Quotidiano sui limiti di velocità dinamici in base a dati raccolti dai GPS di vetture in transito sulla A2

Dal mese scorso, i limiti di velocità dinamici sull'autostrada A2 tra Chiasso e Lugano variano in base ai dati inviati dai navigatori GPS delle vetture in transito. In caso di rallentamenti, la velocità massima è adeguata verso il basso per rendere il traffico più fluido. È una sperimentazione unica in Svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Limiti di velocità autoregolanti sulla A2 12 aprile 2019 - 11:00 Dal mese scorso, i limiti di velocità dinamici sull'autostrada A2 tra Chiasso e Lugano variano in base ai dati inviati dai navigatori GPS delle vetture in transito. In caso di rallentamenti, la velocità massima è adeguata verso il basso per rendere il traffico più fluido. È una sperimentazione unica in Svizzera. L'impianto, che riceve i dati elaborati da una centrale, è attivo di mattina sulla carreggiata nord e la sera in direzione sud. Sfrutta il principio, ormai appurato da diversi studi, che a velocità ridotte cala il numero di accelerazioni e rallentamenti e con esso il numero di ingorghi improvvisi e code. Nel progetto sono stati investiti 2,5 milioni di franchi. I risultati saranno analizzati dopo la fase sperimentale che termina a fine agosto. Nel servizio del Quotidiano, i chiarimenti del portavoce dell'Ufficio federale delle strade USTRA Eugenio Sapia.