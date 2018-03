"I dipendenti sono il nostro capitale", riconosce Luzi Thomann, titolare dell'omonima ditta. "Per noi è importante che abbiano una vita privata e famigliare che funzioni. Quando qualcosa non va bene fuori dall'azienda poi lo notiamo anche all'interno".

Vita e lavoro riconciliati da un software 08 marzo 2018 - 13:25 Un simulatore per imparare a conciliare meglio lavoro e tempo libero è al centro di una sperimentazione in una ditta della Svizzera nordorientale. Una macchina utile, che non può però sostituire un dialogo tra impiegati e datore di lavoro. In Svizzera, dicono gli studi, due adulti su tre si dichiarano stressati e la maggioranza dei lavoratori ritiene di non avere tempo da dedicare alle questioni importanti. Così, un docente della Scuola di scienze applicate di San Gallo ha pensato di sviluppare un software che aiuti l'utente a migliorare la gestione del tempo. Sostanzialmente, pone delle domande. "Questo simulatore serve a riconoscere prima di tutto con se stessi problemi e desideri", spiega Stefan Paulus, "per poi cercare di parlarne con il proprio superiore ma anche con la famiglia". Una volta instaurato il dialogo, si può appunto imparare a strutturare meglio la settimana e l'organizzazione del lavoro con i suggerimenti della macchina. "I dipendenti sono il nostro capitale", riconosce Luzi Thomann, titolare dell'omonima ditta. "Per noi è importante che abbiano una vita privata e famigliare che funzioni. Quando qualcosa non va bene fuori dall'azienda poi lo notiamo anche all'interno". Il simulatore costringe datore di lavoro e i dipendenti a confrontarsi regolarmente. "Quando si è giovani e si ha una famiglia si ha bisogno di altro tempo per la vita privata rispetto a 50 anni. Ciò che conta è discutere. Da noi i migliori modelli di lavoro sono stati concepiti parlando coi dipendenti." La fase test durerà tre mesi.