Servizio del TG sulle pareti costruite in una cava del canton Argovia per far nidificare le rondini topino

La rondine topino fa ancora primavera 10 maggio 2018 - 10:00 Il proprietario di una cava di ghiaia nel canton Argovia avrebbe trovato il modo di sostenere la nidificazione del topino, un uccello che figura nella lista delle specie vulnerabili in Svizzera. Le rive scoscese dei fiumi, dove la rondine riparia (è chiamata anche così) scava il proprio nido, sono divenute sempre più rare. Un modo per scongiurarne la scomparsa nel nostro Paese è dunque ricreare artificialmente le condizioni perché si insedi. Le immagini del Tg della Radiotelevisione svizzera RSI ci mostrano una parete artificiale di sabbia ai bordi di una cava di ghiaia, dove gli uccellini si fiondano in gallerie profonde fino a un metro scavate con le loro zampe. "Aspettiamo le rondini ogni primavera", dice il proprietario Ulrich Müller. "Contiamo i giorni e quando ritornano è una grande gioia. È bellissimo guardarle quando volano, quando scavano. È uno spettacolo." Müller prepara le pareti dal 2011 e, negli anni, ne ha perfezionato la composizione: i topini, in materia di sabbia, sono esigenti. E non riciclano vecchie gallerie. La colonia di Müller è la più grande di tutta la Svizzera. +Lista rossa uccelli nidificanti (UFAM e Stazione ornitologica svizzera