Spari contro la casa di Rihanna a Los Angeles, fermata una donna

Keystone-SDA

Una donna è stata fermata dopo aver sparato dalla sua auto verso l'abitazione della cantante Rihanna a Los Angeles. Lo riporta Tmz, sottolineando che la donna ha circa 30 anni.

(Keystone-ATS) La cantante di “Umbrella” e “Diamonds in the Sky” era in casa durante l’attacco, ma non è rimasta ferita e non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

La presunta responsabile, una donna di 30 anni, è in custodia cautelare. Le autorità non hanno specificato se anche il compagno della cantante barbadiana, il rapper A$AP Rocky, o i suoi tre figli fossero presenti nella villa di Beverly Hills. La sospettata, che guidava una Tesla bianca, ha tentato di fuggire, ma la polizia l’ha raggiunta.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 13:21 ora locale (19:21 GMT), quando la sospettata si sarebbe avvicinata alla proprietà dell’artista e avrebbe sparato circa 10 colpi. Quattro dei colpi hanno raggiunto l’abitazione e almeno uno ha penetrato i muri, ha riferito una fonte della polizia al Los Angeles Times e alla NBC.