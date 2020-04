bagno di sangue in Canada

Diverse vittime "sembrano non avere alcun legame con lo sparatore", ha indicato un responsabile della polizia. Il fatto però che "questo individuo aveva un uniforme" e aveva modificato la sua auto fa pensare che non si sia trattato di "un atto spontaneo".

Il sospetto, Gabriel Wortman, si è dato alla fuga prima dell'arrivo dei poliziotti. Secondo i media canadesi, l'uomo si era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla assomigliare a quelle della polizia. Durante la fuga ha ucciso altre persone, tra cui una poliziotta, per ragioni ancora sconosciute.

Tutto è cominciato sabato sera a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro, in Nuova Scozia. La polizia è intervenuta per la presenza di una persona armata e ha scoperto diversi cadaveri in una cantina.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Bagno di sangue in Canada 20 aprile 2020 - 13:15 Un uomo ha ucciso almeno 16 persone nella provincia canadese della Nuova Scozia. È la più grave strage avvenuta nella storia recente del paese. L'autore della sparatoria, un odontotecnico di 51 anni, stando ai media locali, è stato ucciso domenica dopo una caccia all'uomo durata 12 ore in tutta la provincia. Tutto è cominciato sabato sera a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro, in Nuova Scozia. La polizia è intervenuta per la presenza di una persona armata e ha scoperto diversi cadaveri in una cantina. Il sospetto, Gabriel Wortman, si è dato alla fuga prima dell'arrivo dei poliziotti. Secondo i media canadesi, l'uomo si era travestito da agente ed aveva anche modificato la sua auto per farla assomigliare a quelle della polizia. Durante la fuga ha ucciso altre persone, tra cui una poliziotta, per ragioni ancora sconosciute. Diverse vittime "sembrano non avere alcun legame con lo sparatore", ha indicato un responsabile della polizia. Il fatto però che "questo individuo aveva un uniforme" e aveva modificato la sua auto fa pensare che non si sia trattato di "un atto spontaneo". Contrariamente a quanto avviene negli Stati Uniti, questi fatti di sangue sono rari in Canada. Quella di domenica è la più grave strage perpetrata nella storia recente del paese. Il servizio del TG: