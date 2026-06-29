Sparatoria in Germania, si ipotizza “tragedia familiare”

Keystone-SDA

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È salito a sei il numero delle vittime della sparatoria di oggi a Stade, vicino ad Amburgo, in Bassa Sassonia. Secondo quanto riferito dalla polizia all'Afp, si privilegia l'ipotesi di una "tragedia familiare".

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(Keystone-ATS) Fra le vittime figurano quattro donne e un uomo, aveva riferito la polizia quando il bilancio era ancora di cinque morti e alcuni feriti.

La polizia ha precisato di aver fermato un sospetto di sesso maschile che sarebbe il responsabile della strage. Anche una donna sarebbe stata fermata. Secondo quanto precisato alla Dpa da una fonte della polizia, i colpi di arma da fuoco sono stati esplosi vicino a un centro giovanile che ospita madri e figli.

Diverse persone sono rimaste ferite, ma la polizia non ha ancora fornito un bilancio preciso e non ci sono al momento indicazioni sul movente del crimine. Stade conta circa 50.000 abitanti e si trova a ovest di Amburgo.