Sanchez bocciato di nuovo al Congresso 25 luglio 2019 - 21:15 Il leader socialista spagnolo Pedro Sánchez non ha ottenuto, nel secondo voto al Congresso, la maggioranza necessaria per ottenere l'incarico a formare un nuovo governo. I voti contrari sono stati 156 contro i 124 a favore; 66 gli astenuti, tra i quali i parlamentari del partito di ispirazione socialdemocratica no-global Podemos. Hanno votato a favore di Sánchez tutti i deputati del suo PSOE (123), più il rappresentante del Partido regionalista de Cantabria. I 156 'no' contemplano invece i deputati del Partito popolare (centro-destra, 66), Ciudadanos (di orientamento liberale, 57) e Vox (partito fondato da dissidenti del PP, 24). Per ottenere l'investitura, a Pedro Sánchez -che ha vinto le elezioni dello scorso 28 aprile in Spagna ma senza i numeri sufficienti per governare da solo- sarebbe bastata questa volta la maggioranza semplice. Ma l'astensione di Podemos, annunciata poco prima dello scrutinio, aveva anticipato l'insuccesso. Nessuna coalizione di sinistra Martedì, quando era necessaria la maggioranza assoluta di 176 su 350, il leader socialista aveva perso un primo voto di fiducia con 124 sì, 170 no e 52 astenuti. Da allora, ha ottenuto l'astensione di 14 deputati della Sinistra repubblicana di Catalogna (ERC), ma non quella del PP né di Ciudadanos. Al contempo, non ha trovato un accordo con Podemos: sfumata l'ipotesi del primo governo di coalizione nella storia democratica della Spagna. Richieste "irrealistiche" I tentativi di Sanchez di raggiungere un accordo con Podemos, facendo appello all'unità di valori della sinistra, sono falliti di fronte alle richieste del leader Pablo Iglesias di incarichi governativi, giudicate irrealistiche dal capo negoziatrice socialista Carmen Calvo, che ha accusato Podemos di volere "un governo parallelo" per contro proprio. Sanchez e Iglesias hanno ora tempo fino al 23 per superare l'impasse, altrimenti il Paese affronterà nuove elezioni politiche, per la seconda volta in sette mesi e per la quarta volta in cinque anni, poiché i partiti di destra non possono formare a loro volta una maggioranza.