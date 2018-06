La più opposta (60%) è la categoria di età 36-55 anni, seguita dai 18-35enni (59%) e dagli over 55 anni (54%). Le donne (68% di "no") sono più scettiche degli uomini. Fra i motivi che li inciteranno a rifiutare il progetto, gli avversari menzionano il costo troppo elevato (60%), mentre i sostenitori sono convinti della sua importanza per l'immagine del Vallese nel mondo (33%).

In un sondaggio online, oltre la metà delle 2'769 persone intervistate si dichiara infatti contraria o piuttosto contraria al progetto, per il quale le autorità vallesane hanno previsto di stanziare un credito di 100 milioni di franchi. Il 42% è invece favorevole o piuttosto favorevole. Soltanto il 2% delle persone interrogate non ha ancora deciso come votare. Il margine di errore è del 2%.

Candidatura di Sion alle Olimpiadi 2026: il 'no' è in vantaggio

Il 55% dei vallesani intervistati per un sondaggio si dice contrario alla candidatura della città per i Giochi olimpici invernali del 2026.

Olimpiadi a Sion, il 'no' sembra prevalere 22 maggio 2018 - 21:07 Il 55% dei vallesani intervistati per un sondaggio si dice contrario alla candidatura della città per i Giochi olimpici invernali del 2026. A meno di tre settimane dal voto – che si terrà il 10 giugno – la candidatura di Sion alle Olimpiadi non sembra decollare. In un sondaggio online, oltre la metà delle 2'769 persone intervistate si dichiara infatti contraria o piuttosto contraria al progetto, per il quale le autorità vallesane hanno previsto di stanziare un credito di 100 milioni di franchi. Il 42% è invece favorevole o piuttosto favorevole. Soltanto il 2% delle persone interrogate non ha ancora deciso come votare. Il margine di errore è del 2%. La più opposta (60%) è la categoria di età 36-55 anni, seguita dai 18-35enni (59%) e dagli over 55 anni (54%). Le donne (68% di "no") sono più scettiche degli uomini. Fra i motivi che li inciteranno a rifiutare il progetto, gli avversari menzionano il costo troppo elevato (60%), mentre i sostenitori sono convinti della sua importanza per l'immagine del Vallese nel mondo (33%). La Radiotelevisione svizzera si è recata nel cantone che confina con il Piemonte e la Val d'Aosta per tastare il polso della popolazione: