Solidarietà all’Ucraina, oltre mille persone in piazza a Berna

Keystone-SDA

Oltre mille persone sono scese in piazza oggi a Berna per manifestare solidarietà nei confronti dell'Ucraina: l'obiettivo, recitava l'appello lanciato dagli organizzatori, era quello di lanciare "un segnale contro la persistente aggressione russa".

1 minuto

(Keystone-ATS) I manifestanti si sono dati appuntamento nella zona della Schützenmatte per poi sfilare in corteo fino alla Piazza federale, cuore politico del paese. Stando a quanto riferisce un cronista dell’agenzia Keystone-ATS, ricorrendo a cartelli e striscioni, i dimostranti hanno chiesto un’applicazione più rigorosa delle sanzioni contro la Russia e un maggiore sostegno economico all’Ucraina.

Il paese – è stato sottolineato – ha bisogno di aiuto soprattutto per ricostruire le infrastrutture energetiche distrutte. È stato inoltre auspicato un ruolo attivo della Confederazione nel perseguire i crimini di guerra.

La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione ucraina in Svizzera, insieme ad altre organizzazioni.