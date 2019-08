Per l’alcol esiste infatti una soglia dello 0,5 per mille, al di sotto della quale non è prevista alcuna sanzione, mentre nel caso della canapa il livello di tolleranza è pari a zero e dunque anche un uso minimo occasionale di una sostanza perfettamente legale comporta, in caso di controlli, la perdita della patente di guida. Eppure fumare canapa light è legale.

Canapa al volante, quanta se ne può fumare? 10 agosto 2019 - 13:25 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sta pensando di proporre l’introduzione di soglie massime di tolleranza per la guida dopo avere fatto uso di cannabis, analogamente a quanto attualmente succede con l’alcol. D'altra parte l’UFSP è cosciente dell’incoerenza attualmente esistente tra i consumatori di alcolici e quelli di canapa legalizzata (CBD) a basso contenuto di THC. Per l’alcol esiste infatti una soglia dello 0,5 per mille, al di sotto della quale non è prevista alcuna sanzione, mentre nel caso della canapa il livello di tolleranza è pari a zero e dunque anche un uso minimo occasionale di una sostanza perfettamente legale comporta, in caso di controlli, la perdita della patente di guida. Eppure fumare canapa light è legale. L’eventualità è già stata criticata da alcuni esponenti politici, secondo cui anche la canapa legale produce sonnolenza ed è dunque problematica per chi, dopo averne assunta, si mette al volante.