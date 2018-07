"L'Italia non è più disposta a farsi carico in modo isolato di un problema che riguarda tutti i Paesi europei", avrebbe scritto, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi.

"In Italia", ha aggiunto secondo quanto si apprende, "si arriva solo con mezzi legali". I migranti a bordo delle imbarcazioni della Gdf e di Frontex "si nutrono e si curano, mettendo in salvo donne e bambini" ma non si darà loro "alcun porto" in Italia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Salvini respinge altri migranti: "atto di giustizia" 14 luglio 2018 - 16:10 Sono stati trasbordati su due navi italiane, i 450 migranti entrati sabato mattina nelle acque territoriali della Penisola a bordo di un barcone, nella zona di Lampedusa. Il ministro dell'Interno Salvini ribadisce però la sua linea: porti chiusi. Il pattugliatore 'Protector', del dispositivo europeo Frontex, ne ha accolti 176; il 'Monte Sperone' della Guardia di finanza altri 266. Otto tra donne e bambini sono già state trasportate per motivi sanitari a Lampedusa, a bordo di motovedette della Guardia costiera. Protector e Monte Sperone stanno navigando verso nord da prima delle 10 di sabato mattina, ma non c'è certezza sulla loro destinazione: forse un porto nei pressi di Agrigento, forse Pozzallo, nel Ragusano. Il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, nell'informare della situazione il premier Giuseppe Conte, avrebbe però ribadito la sua linea dei porti chiusi ai migranti ed espresso la volontà di non cedere. Soccorrere, ma non accogliere "Occorre un atto di giustizia, rispetto e coraggio per contrastare i trafficanti e stimolare un intervento europeo", avrebbe detto, insistendo sull'opportunità che alle due navi sia data istruzione di fare rotta verso Malta o la Libia. "In Italia", ha aggiunto secondo quanto si apprende, "si arriva solo con mezzi legali". I migranti a bordo delle imbarcazioni della Gdf e di Frontex "si nutrono e si curano, mettendo in salvo donne e bambini" ma non si darà loro "alcun porto" in Italia. Venerdì, Roma aveva intimato alle autorità di Malta di intervenire quando l'imbarcazione era ancora nelle sue acque, ma La Valletta ha glissato: difficile pensare che possa aprire i porti adesso. Riportare i 450 migranti in Libia costituirebbe invece un'infrazione di trattati e convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce. A meno che l'Ue... Il presidente del Consiglio Conte ha deciso di inviare sabato stesso ai presidenti Juncker e Tusk e agli altri leader europei una lettera, volta a sollecitare l'applicazione immediata "dei principi europei affermati nel corso dell'ultimo Consiglio Europeo di fine giugno". "L'Italia non è più disposta a farsi carico in modo isolato di un problema che riguarda tutti i Paesi europei", avrebbe scritto, secondo quanto riferito da fonti di Palazzo Chigi. In altre parole, i porti italiani si aprirebbero ai 450 migranti se l'Ue ne accettasse una redistribuzione istantanea.