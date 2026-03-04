SO: targa automobilistica SO 1 venduta per 390’000 franchi, record

Keystone-SDA

L'asta in rete per la targa automobilistica SO 1 ha fruttato al Canton Soletta 390'000 franchi, somma da primato in Svizzera per un oggetto di questo tipo.

(Keystone-ATS) Il record precedente, per la targa ZH 24, era di 299’000 franchi e risaliva al 2024.

L’asta solettese, con un prezzo di partenza di 10’000 franchi, è durata una settimana e si è conclusa questa sera. Sono state fatte 29 offerte. Il tempo a disposizione per presentarle è stato prolungato più volte di pochi minuti, poiché poco prima della chiusura prevista alle 17:00 ne sono state presentate altre.

La vendita odierna ha una storia alle spalle: durante una prima asta, tenutasi in dicembre, sono state presentate offerte abusive superiori al milione di franchi da acquirenti con nomi di fantasia. Le autorità avevano bloccato l’operazione, che oggi è invece andata a buon fine.