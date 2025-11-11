SO: sfondano vetrina di una gioielleria a Olten, tuttora in fuga

Keystone-SDA

La scorsa notte alcuni ladri hanno sfondato con un'auto la vetrina una gioielleria a Olten (SO). Il proprietario del negozio, che ha sorpreso i malviventi, è rimasto ferito nella colluttazione. Gli autori del reato sono ancora in fuga.

(Keystone-ATS) Verso le 2:45, ignoti hanno usato un’auto per penetrare nella gioielleria situata su un’importante arteria di Olten. Allertato dall’allarme, il proprietario del negozio, che abita nello stesso edificio, si è rapidamente recato sul posto, dove ha sorpreso due ladri mascherati, stando a una nota dalla polizia cantonale solettese.

Durante un alterco con i malviventi, il proprietario è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Nonostante l’intervento di diverse pattuglie e una caccia all’uomo, i malviventi sono riusciti a fuggire a bordo di un veicolo. Sull’episodio è stata avviata un’inchiesta. L’ammontare del bottino e dei danni non è ancora noto.