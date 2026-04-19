SO/NW: trovato cadavere di 39enne dispersa da giorni

Keystone-SDA

Il cadavere di una 39enne di Dornach (SO) dispersa da diversi giorni è stato rinvenuto ieri in una zona boschiva nel canton Nidvaldo. Non ci sono indizi che facciano supporre un crimine, ha comunicato oggi la polizia cantonale solettese.

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(Keystone-ATS) La donna era stata vista per l’ultima volta il 5 aprile ed era stata segnalata come dispersa il 12 aprile. Secondo le ultime informazioni fornite, aveva intenzione di effettuare un’escursione nel canton Nidvaldo.