Questo contenuto è stato pubblicato il 6 settembre 2018 15.10 06 settembre 2018 - 15:10

Nelle scuole medie ticinesi il telefonino continua ad essere autorizzato. Un nuovo regolamento entrato in vigore all'inizio di questo anno scolastico ne disciplina però l'uso.

(1) telefonini in classe, sì o no?

Non ha senso proibirlo, bisogna puntare sul suo uso consapevole. In questo modo si può riassumere il pensiero di Daniele Parenti, direttore del Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD), per quanto riguarda il telefonino in classe.

A fine giugno è stato presentato un regolamento che entra in vigore con l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019, cominciato il 3 settembre. Per gli altri istituti, ossia licei, scuole professionali, per ora sono state stilate delle raccomandazioni.

Progetto pilota nel cantone Vaud In dieci scuole del cantone Vaud, lo smartphone è stato messo al bando durante i corsi e le ricreazioni [video sotto]. Con questo progetto pilota, che potrebbe essere esteso a tutte le scuole del cantone, si vuole favorire la concentrazione, la riflessione e le interazioni tra gli allievi, in particolare durante le pause. Nelle scuole interessate dal progetto viene nello stesso tempo rafforzata l'educazione digitale. Fine della finestrella

Regole per allievi e per docenti



In sintesi, i ragazzi potranno portarlo con sé, dovranno tenerlo in modalità silenzioso o “aereo” durante le lezioni e potranno usarlo se il docente lo ritiene necessario per le lezioni. Per quanto riguarda le pause, ogni istituto potrà optare per tenerlo spento o acceso.

Regole sono state decise anche per gli insegnanti che non potranno ritirarlo per un tempo illimitato siccome “è uno strumento personale dello studente”.



Aule digitali



La scuola quindi passo dopo passo si sta adattando al mondo delle nuove tecnologie, implementandole anche nell’insegnamento, come d’altronde avviene ormai da anni nella sede di Breganzona, dove le aule sono tutte dotate di wifi, notebook e surface sono a disposizione degli allievi.

Manuela Gerber, esperta cantonale di media e tecnologie, è una pioniera in questo settore. Le sue lezioni di matematica si svolgono su una lavagna interattiva dove tutti gli appunti vengono salvati e messi a disposizione degli allievi anche quando sono a casa. Metodi didattici condivisi, con la possibilità di attivare forum per scambiarsi informazioni o trovare soluzioni di algebra insieme. Carta e penna spariranno? Per ora no, ma saranno sempre più affiancate da tablet e computer.

(2) Servizio del TG sul divieto dei telefonini a scuola nel canton Vaud

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.