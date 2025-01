Slitta riunione governo Israele per voto su accordo a Gaza

Keystone-SDA

Slitta la riunione del governo di Israele per votare sull'accordo su Gaza.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha diffuso una nota in cui afferma che “Hamas ha rinnegato parti dell’accordo raggiunto con i mediatori e Israele nel tentativo di estorcere concessioni dell’ultimo minuto. Il gabinetto israeliano non si riunirà finché i mediatori non comunicheranno a Israele che Hamas ha accettato tutti gli elementi dell’accordo”.

Facendo riferimento a tale annuncio, un membro dell’ufficio politico di Hamas, Izzat al-Rashak, ha affermato che “Hamas è impegnata a rispettare l’accordo”.

Il Dipartimento per i rapiti della presidenza del Consiglio israeliana ha annunciato di aver informato le famiglie degli ostaggi che nelle ultime ore Hamas ha avanzato richieste che contraddicono l’accordo con i mediatori. “Al momento i dettagli dell’accordo non sono stati ancora definiti e la squadra negoziale continua i suoi sforzi per raggiungere una soluzione. Pertanto, non c’è ancora alcun annuncio ufficiale sul successo dei negoziati e sulla riunione del gabinetto”, è scritto nell’informativa. Secondo l’annuncio diffuso nella notte dalla presidenza del Consiglio, “Hamas esige l’identità dei terroristi che saranno rilasciati, contrariamente alla clausola che dà a Israele il diritto di veto sulla liberazione degli assassini di massa che sono simboli del terrorismo”.

Le famiglie degli ostaggi del Forum Haim, facendo riferimento all’annuncio dell’ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu secondo cui “Hamas ritratta le sue intese”, hanno affermato che “né Hamas né Ben Gvir, ma Benjamin Netanyahu, sarà responsabile di qualsiasi ulteriore ostacolo al ritorno degli ostaggi”. Secondo le famiglie, “l’accordo deve essere avviato immediatamente in tutte le sue fasi”.