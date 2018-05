C’era una volta una Milano popolata da banditi e gang criminali. Una città in cui la malavita, detta in dialetto locale “la ligera”, seminava ...

Nata nel 1919, da quasi un secolo la Camera di Commercio Svizzera in Italia, che ha sede a Milano in Via Palestro, ha come obiettivo di promuovere ...

Negli ultimi anni, Milano si è trasformata non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche dal profilo sociologico ed economico. Vi proponiamo cinque interviste con altrettante personalità che questa città l'hanno nel cuore. Dallo scrittore all'economista, dalla politica al deejay, ci raccontano come hanno vissuto questa trasformazione.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Come è cambiata la metropoli lombarda? Andrea Canepari e Guido Mariani 18 marzo 2018 - 10:00 Negli ultimi anni, Milano si è trasformata non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche dal profilo sociologico ed economico. Vi proponiamo cinque interviste con altrettante personalità che questa città l'hanno nel cuore. Dallo scrittore all'economista, dalla politica al deejay, ci raccontano come hanno vissuto questa trasformazione. "Abbiamo tutti la percezione che la città sia cambiata" spiega la vicesindaco Anna Scavuzzo, ma questo cambiamento non è un processo concluso, "è un percorso". Montanari è un autore prolifico e intenso che, caso raro per uno scrittore, nel 2012 ha ricevuto l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza civica di Milano. "Le due grandi eccellenze milanesi – spiega lo scrittore – sono i successi nell’imprenditoria, nell’industria, nel terziario avanzato e dall’altra sicuramente l’impegno nel sociale" Giorgio Berner, presidente della Camera di commercio svizzera in Italia, ritiene che la città negli ultimi anni abbia conosciuto uno sviluppo straordinario che ne ha cambiato la fisionomia rinforzandone il primato economico nel nord Italia ed è convinto che le possibilità di cooperazione e di scambio rappresentino una grande opportunità da entrambi i lati del confine. Il Dj Andrea "Rock" Toselli ha assistito negli ultimi anni a una città che ha saputo mutare passioni e gusti e in cui i ritmi e le sonorità si sono adeguati a una metropoli multiculturale che assorbe e metabolizza diverse influenze e detta le regole quando si tratta di fenomeni giovanili, mode e tendenze. Piero Colaprico, storica firma del quotidiano milanese La Repubblica, da giovane cronista ha seguito la stagione della “mala”, ma ne ha anche visto e descritto il crepuscolo e ha assistito alla nascita di un’altra città, quella della corruzione politica, poi anch’essa eclissatasi con lo scandalo che Colaprico stesso battezzò “tangentopoli” coniando una delle definizioni più fortunate del giornalismo italiano.