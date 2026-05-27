Skyguide: problemi tecnici, capacità aeroporto Zurigo è ridotta

Keystone-SDA

Ancora problemi tecnici per Skyguide: un aggiornamento del software andato storto sta riducendo del 10% la capacità dell'aeroporto di Zurigo. La sicurezza, assicura la società di controllo dello spazio aereo elvetico, non è mai stata a rischio.

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(Keystone-ATS) Attualmente allo scalo di Kloten (ZH) possono atterrare solo 35 velivoli all’ora, anziché i 39 abituali, ha indicato l’impresa. Il problema è stato causato dall’update, effettuato la notte scorsa, di un’applicazione utilizzata per gli avvicinamenti dei velivoli. In mattinata è stato rilevato un comportamento anomalo del programma.

L’azienda ha annunciato che la prossima notte verrà ripristinata la versione originale dell’applicazione. La società sottolinea in una nota che “in ogni momento la sicurezza dello spazio aereo è stata garantita”.

Non è la prima volta che un problema informatico mette in difficoltà Skyguide. Alla fine di aprile l’azienda aveva dovuto fronteggiare un guasto che aveva reso necessaria una riduzione degli atterraggi: allora il taglio era stato del 30%. E nel gennaio scorso un altro problema tecnico aveva paralizzato per un’ora l’intero aeroporto di Ginevra: anche in quel caso all’origine dei malfunzionamenti vi era stato un aggiornamento notturno.