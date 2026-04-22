Skyguide: problema individuato, previsto aggiornamento sistema

Keystone-SDA

Il servizio di controllo del traffico aereo Skyguide ha individuato la causa del problema tecnico che lo ha colpito stamattina e prevede di aggiornare il proprio sistema nel pomeriggio.

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(Keystone-ATS) La capacità di avvicinamento all’aeroporto di Zurigo resta ridotta fino a nuovo ordine.

Skyguide è fiduciosa che le attuali limitazioni verranno revocate nel corso della giornata, ha dichiarato a Keystone-ATS. Fino all’aggiornamento e durante la successiva fase di transizione, la capacità di avvicinamento a Kloten (ZH) rimarrà ridotta del 30%. La sicurezza è garantita in ogni momento, assicura l’azienda.

Secondo Skyguide, l’inconveniente tecnico si è verificato presso il centro di controllo di Dübendorf (ZH). Il sistema che aiuta i controllori a guidare gli aerei in arrivo non visualizza in modo affidabile i velivoli con ritardi significativi.

Gli addetti al traffico aereo stanno “gestendo questi voli utilizzando procedure manuali collaudate e sicure”, che però richiedono più tempo. Ecco perché Skyguide ha limitato la capacità di avvicinamento, cosa che sarebbe in ogni caso avvenuta a causa del vento. Il disguido al momento non sta provocando ulteriori ritardi.

Finora non si sono registrate cancellazioni a seguito di questo disservizio, ha affermato una portavoce dell’aeroporto di Zurigo. I passeggeri vengono informati sullo stato dei loro voli dalle rispettive compagnie.