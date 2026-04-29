Sky News, due persone accoltellate in quartiere ebraico a Londra

Keystone-SDA

Due persone sono state accoltellate a Londra nel quartiere di Golders Green, abitato da una vasta comunità di ebrei osservanti. Lo riporta Sky News, citando un gruppo di sicurezza ebraico locale. Il presunto aggressore è stato arrestato.

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(Keystone-ATS) “Un uomo è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello mentre tentava di colpire membri della comunità ebraica”, si legge nella nota del servizio di vigilanza Shomrim, i cui agenti hanno fermato l’aggressore.

La polizia è poi intervenuta e ha usato un taser prima di arrestare l’uomo. I due feriti, attorno ai 70 e ai 30 anni d’età, sono ricoverati in ospedale in condizioni definite “gravi, ma stabili”.

L’antiterrorismo britannica affianca Scotland Yard nelle indagini. L’accusa nei confronti del presunto accoltellatore, detenuto in custodia cautelare, è per ora solo di “tentato omicidio”, come ha dichiarato un funzionario della Metropolitan Police (Scotland Yard), il quale ha poi aggiunto: “Stiamo lavorando per stabilire il suo retroterra e la sua nazionalità”.

“Gli specialisti dell’antiterrorismo – si legge in una nota della polizia – guidano l’investigazione, condotta assieme alla Metropolitan Police, per chiarire tutte le circostanze dell’accaduto e ogni eventuale legame al terrorismo”.