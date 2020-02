“Non immaginiamoci di fare un gesto risolutore” per il bullismo, ha detto. Secondo Bertoli, sarebbe stato più opportuno lasciare in vigore le direttive attuali, che permettono ai singoli istituti di decidere autonomamente se vietare o meno l'uso dello smartphone da parte degli allievi.

Le direttive potrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo anno scolastico, in settembre.

In particolare, i telefonini degli allievi dovranno essere spenti anche durante la ricreazione. Spenti, non in modalità-aereo come finora permesso. L'istituto scolastico, inoltre, sarà tenuto a informare attivamente i genitori degli allievi riguardo a eventuali sgarri o nel caso vengano organizzate attività educative che prevedano l'uso dello smartphone.

Il rapporto approvato martedì dal Gran consiglio (con 51 sì, 13 no e 12 astenuti) non va così lontano, ma rappresenta comunque un giro di vite rispetto alle regole attuali.

Uno strumento utile, anche a livello educativo, ma che se non viene utilizzato in modo responsabile ha dei rovesci della medaglia che preoccupano le scuole e la politica ticinese: bullismo, sexting, disattenzione e isolamento sociale possono essere alcune delle conseguenze di un cattivo uso dello smartphone.

Finora erano i singoli istituti a decidere come se e come vietare l'uso dello smartphone a scuola.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Scuola in Ticino, telefonini spenti anche a ricreazione 19 febbraio 2020 - 11:20 Il Gran Consiglio ticinese (il Parlamento cantonale) ha approvato un giro di vite sulle direttive sull'utilizzo degli smartphone durante l'orario scolastico per gli allievi delle scuole elementari e medie. Uno strumento utile, anche a livello educativo, ma che se non viene utilizzato in modo responsabile ha dei rovesci della medaglia che preoccupano le scuole e la politica ticinese: bullismo, sexting, disattenzione e isolamento sociale possono essere alcune delle conseguenze di un cattivo uso dello smartphone. Il dibattito attorno a questo tema si è infiammato a più riprese nel cantone. A "dare il la" all'ultima svolta è stata una mozione presentata nel 2018 dal parlamentare ticinese Giorgio Fonio, che proponeva un divieto generalizzato del telefonino durante l'orario scolastico, su modello si una simile iniziativa del cantone Vaud. Il rapporto approvato martedì dal Gran consiglio (con 51 sì, 13 no e 12 astenuti) non va così lontano, ma rappresenta comunque un giro di vite rispetto alle regole attuali. In particolare, i telefonini degli allievi dovranno essere spenti anche durante la ricreazione. Spenti, non in modalità-aereo come finora permesso. L'istituto scolastico, inoltre, sarà tenuto a informare attivamente i genitori degli allievi riguardo a eventuali sgarri o nel caso vengano organizzate attività educative che prevedano l'uso dello smartphone. Le direttive potrebbero entrare in vigore a partire dal prossimo anno scolastico, in settembre. "Regole superflue" Il direttore del Dipartimento dell'educazione ticinese, Manuele Bertoli, pur accettando quando emerso dal dibattito parlamentare, non si è mostrato molto entusiasta riguardo alle nuove direttive. “Non immaginiamoci di fare un gesto risolutore” per il bullismo, ha detto. Secondo Bertoli, sarebbe stato più opportuno lasciare in vigore le direttive attuali, che permettono ai singoli istituti di decidere autonomamente se vietare o meno l'uso dello smartphone da parte degli allievi. Durante il dibattito ha ricordato inoltre che i gravi episodi di bullismo citati da alcuni parlamentari durante il dibattito sono avvenuti in scuole dove l'uso dei cellulari era già proibito. I punti salienti della discussione parlamentare nel servizio della Radiotelevisione svizzera: