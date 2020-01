I soccorsi erano ancora al lavoro sabato, alla ricerca di sopravvissuti sotto alle macerie degli edifici crollati in diverse città situate in prossimità dell'epicentro a Sivrice, nella provincia di Elezig, a circa 550 chilometri ad est di Ankara. Decine di scosse di assestamento si sono verificate in seguito. Il sisma è stato avvertito fino in Siria, Iran e Libano.

Terremoto in Turchia, si scava per cercare i dispersi 25 gennaio 2020 - 13:07 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito venerdì sera la provincia di Elazig, nell'est della Turchia. Il bilancio è di oltre 20 morti e un migliaio di feriti. Almeno 30 persone erano ancora date per disperse sabato a fine mattinata. I soccorsi erano ancora al lavoro sabato, alla ricerca di sopravvissuti sotto alle macerie degli edifici crollati in diverse città situate in prossimità dell'epicentro a Sivrice, nella provincia di Elezig, a circa 550 chilometri ad est di Ankara. Decine di scosse di assestamento si sono verificate in seguito. Il sisma è stato avvertito fino in Siria, Iran e Libano. Secondo l'ultimo bilancio fornito dalle autorità 17 persone sono morte a Elazig e quattro nella provincia vicina di Malatya. Oltre mille feriti sono stati ricoverati e 30 persone erano ancora disperse sabato nel primo pomeriggio. La regione toccata è relativamente poco popolata e la valutazione dei danni potrebbe richiedere diverso tempo.