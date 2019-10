"Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che recentemente ha devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo". Lo ha sottolineato il Papa nell'omelia della messa che ha aperto il Sinodo dei vescovi.

"Il fuoco di Dio è calore che attira e raccoglie in unità. Si alimenta con la condivisione, non coi guadagni. Il fuoco divoratore, invece, divampa quando si vogliono portare avanti solo le proprie idee, fare il proprio gruppo, bruciare le diversità per omologare tutti e tutto", ha aggiunto Francesco.

Da lunedì il via ai lavori

Ma il Sinodo dei vescovi entrerà nel vivo dei lavori lunedì 7 febbraio con la prima Congregazione è tutt'altro che una assise priva di problemi.

Il lungo 'strumento di lavoro' contiene punti delicati, primo tra tutti, quello di valutare la possibilità di affidare alcuni compiti del ministero sacerdotale ai cosiddetti 'viri probati', uomini di fede sposati. Questo per la carenza di sacerdoti rispetto alla vastità della regione.

Una religione che rispetti le tradizioni dei popoli

Ma anche la questione di una fede che rispetti culture e tradizioni dei popoli indigeni fa storcere il naso all'ala più tradizionalista dei cattolici. "La Chiesa in Amazzonia non può sbagliare. C'è bisogno non di una Chiesa europea, trasportata, diciamo così, in Amazzonia, ma una Chiesa dal 'volto amazzonico', un volto indigeno e perciò per avere questo, dovrà essere una Chiesa inculturata", è il pensiero del cardinale Claudio Hummes, relatore generale del Sinodo, un po' l'anima ispiratrice di questo evento ecclesiale.

Il Sinodo sul tema "Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per un'ecologia integrale" vede la partecipazione di 184 padri sinodali, dei quali 113 provenienti dalle diverse circoscrizioni ecclesiastiche panamazzoniche, in rappresentanza dei nove stati della Regione: Brasile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia e Perú, i maggiori; ma anche Guyana francese, Repubblica Cooperativista della Guyana e Suriname.

papa Aperto il sinodo con i vescovi panamazzonici

