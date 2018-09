In una notaLink esterno il titolare del Dipartimento ticinese delle istituzioni Norman Gobbi, che ha condannato l'episodio e espresso tutta la sua amarezza per quanto avvenuto, ha precisato che l'indagata ha compiuto "azioni contro la legge" in un ambito esterno al suo servizio.

Agente ticinese sotto inchiesta per truffa 07 settembre 2018 - 17:49 Un'agente della polizia cantonale è finita sotto inchiesta nell'ambito di un'indagine riguardante una serie di truffe che coinvolge un garage del Mendrisiotto. Secondo quanto è emerso dall'inchiesta condotta dalla Procura ticinese la rappresentante delle forze dell'ordine avrebbe ingannato la sua assicurazione in relazione a presunti sinistri occorsi alla sua auto privata. In una nota il titolare del Dipartimento ticinese delle istituzioni Norman Gobbi, che ha condannato l'episodio e espresso tutta la sua amarezza per quanto avvenuto, ha precisato che l'indagata ha compiuto "azioni contro la legge" in un ambito esterno al suo servizio. L'ipotesi di reato su cui si concentrano gli inquirenti cantonali è quella di ripetuta truffa. Nei confronti dell'agente ticinese, oltre all'inchiesta penale, è stata aperta una procedura disciplinare interna.