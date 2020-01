Dalla Svizzera all'Inghilterra, da Vacallo a Londra: è stato questo il viaggio per ora di sola andata di Simone Giampaolo, uno dei più quotati e giovani registi di animazione.

Nella capitale britannica si è laureato e poi ha ha iniziato diverse collaborazioni nel settore come "animation director" per Aardman Animations (quelli per intenderci da cui sono usciti film come "Galline in fuga", "Shaun vita da pecora" e la serie di "Wallace & Gromit"), per Blue-Zoo Animations e per lo studio JellyFish Pictures.

Ideatore e regista anche di spot commerciali e di cortometraggi (basati sempre su animazioni all'avanguardia), Simone GiampaoloLink esterno è ora impegnato in un grande progetto, un film tutto suo, che parla di ecologia, di riscaldamento globale, di futuro, di nuove generazioni che si impegnano per salvaguardare l'ambiente.

Si intitola "Only a Child", e per portarlo a termine Simone ha radunato circa 25 disegnatori dagli stili fra loro diversi, così che ognuno possa aggiungere un tassello personale al lavoro finale.

Il progetto può contare sul sostegno dell'Ufficio federale della cultura e della Radiotelevisione Svizzera. Il film d'animazione uscirà nella primavera 2020. Intanto, in anteprima, ci siamo fatti raccontare (e mostrare) qualcosa di più dal regista ticinese, che abbiamo incontrato proprio a Londra.





