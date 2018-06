Molte autorità cantonali incaricate della protezione dei dati hanno così pochi mezzi che riescono a coprire solo una frazione dei loro compiti. Già oggi non sono quindi più in grado di percepire le reali azioni necessarie per proteggere i cittadini.

Manca ad esempio un adeguato calcolo dei rischi e l'utilizzo di tecnologie idonee è scarso. Più in generale, la protezione dei dati non è stata inserita nei processi decisionali, con una conseguente mancanza di fondi.

La digitalizzazione nell'Amministrazione pubblica viene portata avanti, ma alla protezione dei dati non è stata data abbastanza rilevanza, si legge in un comunicato di privatimLink esterno .

La Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (privatim) mette in guardia da un crescente rischio per la sicurezza nell'Amministrazione pubblica elvetica. Corpi di polizia, ospedali, uffici cantonali delle contribuzioni,... Secondo gli esperti i mezzi non sono sufficienti per tenere il passo della svolta digitale.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dati, "protezione insufficiente nell'amministrazione pubblica" 22 giugno 2018 - 21:06 La Conferenza degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati (privatim) mette in guardia da un crescente rischio per la sicurezza nell'Amministrazione pubblica elvetica. Corpi di polizia, ospedali, uffici cantonali delle contribuzioni,... Secondo gli esperti i mezzi non sono sufficienti per tenere il passo della svolta digitale. La digitalizzazione nell'Amministrazione pubblica viene portata avanti, ma alla protezione dei dati non è stata data abbastanza rilevanza, si legge in un comunicato di privatim. Manca ad esempio un adeguato calcolo dei rischi e l'utilizzo di tecnologie idonee è scarso. Più in generale, la protezione dei dati non è stata inserita nei processi decisionali, con una conseguente mancanza di fondi. Tutto ciò porta a grandi rischi. L'aumento della quantità di dati e i sistemi informatici sempre più complessi, così come la sempre maggiore dipendenza dal digitale, porta a elevati pericoli cibernetici con potenziali abusi di dati personali. Molte autorità cantonali incaricate della protezione dei dati hanno così pochi mezzi che riescono a coprire solo una frazione dei loro compiti. Già oggi non sono quindi più in grado di percepire le reali azioni necessarie per proteggere i cittadini. Per questo - conclude privatim - urge un drastico aumento dei mezzi a disposizione, con almeno 200 posti supplementari necessari.