Italia, altro tempo per trovare un governo politico 30 maggio 2018 - 20:51 Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli e il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella hanno deciso di non forzare i tempi nell'auspicio che si possa arrivare alla formazione di un governo politico. Quello "tecnico" di Cottarelli rimane per ora congelato. Il presidente del consiglio ad interim Carlo Cottarelli ha deciso con il Capo dello Stato Sergio Mattarella "congelare" per il momento il governo tecnico di Cottarelli per dare la possibilità di trovare un esecutivo basato sui risultati delle elezioni di marzo. Di Maio: "A Savona un'altra funzione" Dal canto suo il leader del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio ha suggerito di proporre un ministro dell'Economia diverso, mantenendo il candidato rifiutato da Mattarella, Paolo Savona, in una diversa funzione. "Se dobbiamo ritrovarci un governo tecnico solo perché nella squadra dei ministri ce n'è uno non accettato dal Quirinale allora faccio un ragionamento: troviamo una persona della stessa caratura di Savona". Il Quirinale ha fatto sapere di stare studiando la proposta di Di Maio "con grande attenzione". Sussulti in borsa Dopo che il presidente si è rivolto a Cottarelli per formare un governo neutrale che avrebbe guidato l'Italia fino alle elezioni anticipate, martedì le borse sono crollate un po' ovunque. La prospettiva di un nuovo voto, alimentato dall'oltraggio euroscettico, spaventava gli investitori che temevano che le elezioni sarebbero diventate un voto sull'abbandono dell'euro, con conseguenze incerte per l'economia europea. Mercoledì, i mercati si sono ampiamente ripresi con la notizia di una seconda opportunità per un accordo a lungo termine. Il leader della Lega Matteo Salvini, tuttavia, si è dimostrato poco entusiasta all'idea. Non l'ha però scartata. Durante la giornata aveva dichiarato che nuove elezioni sarebbero state il modo migliore per uscire dalla situazione creatasi, ma in serata ha detto di "sperare" che si possa formare un governo. "Lo vedremo nelle prossime ore", ha detto.