Shopping online: Temu scatenata, è già nella top 5 svizzera

Keystone-SDA

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Lanciata in Svizzera nell'aprile del 2023, la piattaforma cinese Temu figura già tra le prime cinque società di e-commerce del Paese.

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(Keystone-ATS) Secondo la classifica annuale pubblicata oggi dalla società di consulenza Carpathia, il fatturato del portale ha sfondato l’anno scorso il tetto del miliardo di franchi.

Con l’ingresso di Temu, è la prima volta che quattro attori del settore oltrepassano tale soglia, afferma il consulente e co-proprietario di Carpathia David Morant.

In testa, con vendite stimate in 2,3 miliardi, si trova Galaxus, davanti a Zalando (1,8 miliardi) e Digitec (1,05 miliardi). Al quarto posto, con 1 miliardo esatto, proprio Temu, che nel 2024 si era fermata a 700 milioni. Insieme, questo poker d’assi totalizza quasi la metà del giro d’affari della top 50, ossia 14,2 miliardi.

La piattaforma di shopping online cinese è riuscita realizzare un’ascesa fulminea e a conquistare la clientela svizzera adattandosi alle sue aspettative. “Ad esempio, Twint è stato offerto fin da subito come metodo di pagamento, il che ha contribuito a guadagnarsi la fiducia dei consumatori”, spiega Morant.

Temu è stata in sostanza in grado di fare quello in cui Amazon, che da diversi anni marcia sul posto, ha fallito. Un’affermazione certificata dalla classifica 2025, nella quale il gigante di Seattle ha ottenuto un fatturato di 950 milioni di franchi (dai 910 del 2024), subendo il sorpasso della rivale cinese.