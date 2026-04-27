Shell annuncia acquisto canadese Arc per 16,4 miliardi di dollari

Keystone-SDA

Il colosso energetico britannico Shell ha annunciato oggi l'acquisizione della società canadese Arc Resources per 16,4 miliardi di dollari.

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(Keystone-ATS) L’obiettivo è rafforzare l’accesso alla produzione di gas e liquidi di scisto, ossia gli idrocarburi contenuti in rocce argillose sedimentarie. Lo riporta Shell in una nota, dichiarando che i consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato le vendite, “che dovrebbero concludersi nella seconda metà del 2026”.

L’amministratore delegato di Shell, Wael Sawan, ha commentato l’operazione in un comunicato: “Questo consolida la posizione del Canada come area strategica per Shell, rafforzando al contempo la nostra strategia di generare maggiore valore con minori emissioni”.

Arc è valutata circa 13,6 miliardi di dollari, in più Shell si farà carico anche di circa 2,8 miliardi di dollari di debito netto. Le attività della società canadese, che lo scorso anno ha prodotto l’equivalente di 374mila barili al giorno, si trovano nella stessa regione degli attuali giacimenti di Groundbirch, nella Columbia Britannica occidentale, e di Gold Creek, nella vicina provincia dell’Alberta.

“Arc si unisce a un’azienda – ha dichiarato Terry Anderson, presidente e ceo della stessa Arc – che possiede un portafoglio globale di asset di prim’ordine. Sono entusiasta che gli asset e il personale di livello mondiale di Arc svolgeranno un ruolo importante nell’aiutare Shell a rafforzare ulteriormente il panorama delle risorse del Canada, garantendo al contempo l’energia sicura di cui il mondo ha bisogno”.