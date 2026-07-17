SH: uomo arrestato ferisce poliziotto con testata

Keystone-SDA

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Un uomo in stato d'arresto ha ferito a Sciaffusa un poliziotto con una testata. L'agente ha riportato danni ai denti.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto si legge in un comunicato odierno, le forze dell’ordine lo scorso fine settimana sono intervenute per arrestare un 32enne e un 24enne, che avrebbero minacciato qualcuno. Al momento di salire sul mezzo della polizia, uno dei due ha colpito un agente con una testata.

Entrambi gli interessati dovranno rispondere di vari delitti, fra i quali violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e violazione del bando: contro i due erano in effetti stati emessi decreti di espulsione.