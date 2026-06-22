SH: incidente mortale per una 71enne ad Hallau

Keystone-SDA

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Un incidente stradale è risultato fatale ieri pomeriggio per una automobilista di 71 anni ad Hallau (SH). La donna ha perso il controllo del suo veicolo, che è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un blocco di cemento.

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(Keystone-ATS) Il motivo del tragico episodio non è al momento chiaro, anche se i primi accertamenti propendono per un problema di salute, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale sciaffusana. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta sul luogo dell’incidente. Un cane che si trovava anch’esso nel veicolo è invece sopravvissuto alla collisione senza riportare ferite. È stato portato in una clinica veterinaria per un controllo. La dinamica dei fatti è oggetto di un’indagine.