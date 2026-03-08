SH: auto investe e ferisce bimba a cavallo, morto l’animale

Keystone-SDA

Una bambina di 9 anni in sella ad un cavallo è rimasta ferita questa mattina a Dörflingen (SH) dopo essersi scontrata con un'auto. L'animale è deceduto sul posto a seguito del violento impatto, ha comunicato la polizia cantonale di Sciaffusa in una nota.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando alle ricostruzioni delle autorità, poco dopo le 11:00 un automobilista di 34 anni che circolava sulla Judenstrasse (H329) in direzione di Büsingen ha urtato la giovanissima cavallerizza e il suo equino all’altezza di un campo agricolo.

La bimba è stata elitrasportata all’ospedale pediatrico di Zurigo con ferite di natura non meglio precisata. L’automobile ha subito un danno totale e il conducente è rimasto illeso.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso per circa due ore, aggiunge la polizia cantonale. Le autorità cantonali hanno avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.