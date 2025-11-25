SG: uomo minaccia agenti di polizia con mazza da baseball

Keystone-SDA

Ieri mattina a Degersheim (SG) un uomo di 36 anni ha minacciato una pattuglia di polizia, intervenuta presso il suo domicilio, brandendo una mazza da baseball. Un agente è rimasto lievemente ferito, comunicano oggi le autorità sangallesi.

(Keystone-ATS) Stando al comunicato diramato dalla polizia, la pattuglia si è presentata a casa dell’uomo dopo l’allarme lanciato da un funzionario cantonale, il quale veniva minacciato dal 36enne. Durante l’intervento degli agenti, l’uomo ha cercato di colpire un poliziotto con la mazza, ma è stato bloccato in tempo. A seguito dell’arresto un agente ha riportato lievi ferite e si è recato autonomamente in ospedale, precisa la nota.

A causa di evidenti problemi psicologici, il medico incaricato ha disposto il ricovero dell’aggressore in una struttura specializzata. Nei suoi confronti è stata aperta una denuncia presso la Procura cantonale.