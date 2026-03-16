SG: la comandante della polizia cantonale lascia l’incarico

Keystone-SDA

La comandante della polizia cantonale sangallese Barbara Reifler ha presentato le sue dimissioni. Aveva assunto l'incarico nel dicembre 2024. Negli ultimi mesi hanno fatto discutere una partenza dalla direzione della polizia e i ritardi di un importante rapporto.

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(Keystone-ATS) La Reifler lascerà la sua funzione alla fine di giugno 2026. Fino ad allora continuerà a dirigere la polizia cantonale e, insieme al comando, garantirà un passaggio di consegne ordinato, ha indicato in una nota odierna il governo sangallese, precisando che “si rammarica per le sue dimissioni”.

A due anni di distanza si verifica così nuovamente un cambiamento nella direzione della polizia. Nell’aprile 2024, l’allora comandante Bruno Zanga era andato in pensione anticipata dopo dodici anni ai vertici. Sino alla nomina della Reifler, a fine dicembre 2024, il comando ad interim era stato assunto da Christian Aldrey. In precedenza, la Reifler aveva diretto l’Ufficio per l’esecuzione delle pene del Canton San Gallo.

A gennaio di quest’anno si era già verificata la partenza inaspettata proprio di Aldrey con effetto alla fine di marzo. Nella sessione primaverile ci sono pure state critiche a Christof Hartmann (UDC), capo del Dipartimento cantonale della sicurezza e della giustizia, perché un rapporto centrale sulla “sicurezza di polizia” è ancora in sospeso.