SG: fienile in fiamme; bestiame sfollato, malore per un pompiere

Keystone-SDA

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Un fienile è stato distrutto dalle fiamme oggi poco prima delle 13.00 a Sax (SG). Il bestiame è stato salvato grazie alla parete tagliafuoco che lo separava dalla stalla.

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(Keystone-ATS) Nessun abitante né residente nelle vicinanze è rimasto ferito, ma un pompiere ha avuto un malore circolatorio ed è stato trasportato in ospedale. La carenza d’acqua ha rappresentato una sfida, ha precisato la polizia cantonale sangallese in una nota.

La Centrale d’emergenza ha ricevuto diverse chiamate poco dopo le 12:45 che segnalavano l’incendio di un fienile situato a Gmeinewis, nel comune di Sax. All’arrivo dei soccorritori, il deposito di foraggio era già in preda alle fiamme, ha indicato la polizia cantonale. La cinquantina di pompieri intervenuti è riuscita rapidamente a domare l’incendio.

Dopo che il bestiame è stato messo in salvo – le mucche e i vitelli sfollati sono stati ospitati in aziende agricole vicine per proteggerli dal sole – i pompieri hanno dovuto aprire la parete tagliafuoco e il tetto adiacente per combattere i focolai di brace, hanno precisato ancora le forze dell’ordine.

L’attuale carenza d’acqua ha rappresentato una sfida durante le operazioni di spegnimento, ma il problema è stato risolto attingendo a riserve situate più lontano. I danni materiali causati all’edificio sono stimati in oltre centomila franchi, secondo la polizia.

Le elevate temperature dovute alle condizioni meteorologiche hanno rappresentato un’ulteriore difficoltà per tutte le squadre d’intervento. La causa dell’incendio resta per il momento incerta ed è oggetto di un’indagine.