SG: donna aggredisce agente con spray al pepe durante controllo

Keystone-SDA

Ieri sera a San Gallo una donna ha aggredito un poliziotto con dello spray al peperoncino durante un controllo e ha poi tentato la fuga. La 35enne è stata fermata solo istanti più tardi ed è stata denunciata, scrivono oggi le autorità cittadine in un comunicato.

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(Keystone-ATS) Il fatto è accaduto attorno alle 20:30, quanto una pattuglia ha fermato un gruppo gruppo di persone per eseguire un controllo. A quel punto la donna ha estratto la bomboletta e spruzzato improvvisamente lo spray contro un agente.

La 35enne è stata acciuffata dopo una brevissima fuga e durante l’arresto ha opposto resistenza dimenandosi e colpendo i poliziotti con dei calci, precisa la nota diramata dalla polizia comunale di San Gallo.

La cittadina svizzera è stata denunciata per violenza e minaccia contro autorità e funzionari, nonché per impedimento di atti dell’autorità.