SG: delitto ad Au, morta una delle persone ferite

Keystone-SDA

Una delle quattro vittime dell'aggressione avvenuta il 9 aprile in un condominio di Au (SG) è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Si tratta di una donna di 65 anni che era stata elitrasportata in ospedale, riferisce oggi la polizia sangallese.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il presunto autore, un 51enne serbo non domiciliato nella Confederazione, era già stato arrestato il giorno dopo i fatti.

L’allarme era stato dato da un vicino, che aveva trovato un 73enne ferito nella sua abitazione. Giunti sul posto, gli agenti avevano scoperto tre ulteriori feriti: una 57enne, a sua volta residente nell’edificio, e altre due donne, di 65 e 87 anni, che erano invece in visita.

Ad avere la peggio sono state queste ultime, entrambe trasportate in ospedale con l’elicottero. La più giovane è morta oggi, indica in una nota la polizia cantonale. I due inquilini sono a loro volta stati ricoverati, ma in ambulanza. Tutte le vittime sono di nazionalità svizzera.

La natura delle loro lesioni non è stata resa nota a causa delle indagini in corso. L’unica certezza è che non è stata utilizzata alcuna arma da fuoco. L’inchiesta mira a stabilire i motivi e le circostanze del delitto, nonché l’esatto ruolo del sospettato serbo, fermato a poche centinaia di metri dal luogo dell’aggressione, e l’eventuale presenza di complici.