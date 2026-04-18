SG: conducente 79enne esce di strada, “ho evitato un gatto”

Keystone-SDA

Incidente stradale senza feriti ieri mattina a San Gallo: un 79enne ha perso il controllo della sua auto finendo prima contro un tavolo da ping pong e poi contro una siepe.

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(Keystone-ATS) Alla base del sinistro, stando alla sua stessa versione, un gatto che è improvvisamente apparso sulla carreggiata, cosa che ha imposto una brusca sterzata, riferisce oggi la polizia comunale.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno comunque valutato il 79enne come non idoneo alla guida. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche di questa inidoneità (se per stato di salute, affaticamento o altro), ma il caso è ora al vaglio delle autorità.

Sempre secondo la polizia il veicolo ha riportato un danno totale. Il conducente – cittadino svizzero – è da parte sua uscito illeso dalla sua vettura.