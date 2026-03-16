SG: auto investe ragazzo di 13 anni sulle strisce pedonali

Keystone-SDA

Un ragazzo di 13 anni è stato investito da un'auto ieri sera a Wittenbach (SG), mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'adolescente ha riportato ferite di gravità ancora imprecisata, indica la polizia sangallese in una nota odierna.

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(Keystone-ATS) Secondo i primi accertamenti, l’automobilista 36enne che si era fermato dietro un autobus, al momento di ripartire non ha visto il 13enne che stava attraversando il passaggio pedonale dalla destra. In seguito alla collisione, il ragazzo è stato trasportato in ospedale dalla REGA.