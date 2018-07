Frauenzentrale, una federazione di associazioni in difesa delle donne, ha lanciato una campagna in tal senso.

Il processo riaccende, in Svizzera, la discussione sulla prostituzione. Un'attività che nel Paese è legale e regolamentataLink esterno , ma non manca chi vorrebbe vietarla.

Le vittime sono alcuni transessuali e, in gran parte, giovani donne. Giunte in Svizzera seguendo il miraggio di una vita migliore, finivano nelle maglie di quella che il presidente della corte ha definito un'organizzazione ben strutturata e senza scrupoli.

La thailandese è stata inoltre riconosciuta colpevole di riciclaggio di denaro per una somma di reato di almeno 120'000 franchi. Per una parte degli episodi portati in tribunale dal pubblico ministero è stata assolta.

Servizio del TG sulla condanna per tratta di esseri umani di una thailandese in Svizzera

Tra l'inizio del 2009 e l'ottobre 2014, la donna aveva fatto arrivare dalla Thailandia 88 connazionali; ne aveva sfruttato lo stato di povertà per farle prostituire in bordelli di varie città elvetiche e si era fatta rimborsare oltre misura per il denaro anticipato.

È uno dei maggiori casi del genere finora giudicati in Svizzera, dove l'imputata è già in carcere da quattro anni. Ha in parte ammesso i fatti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sfruttatrice thailandese condannata per tratta 11 luglio 2018 - 22:00 Una thailandese di 58 anni è stata condannata mercoledì a Bienne, nel canton Berna, a 10 anni e mezzo di carcere per tratta di esseri umani, promovimento della prostituzione e altri reati. È uno dei maggiori casi del genere finora giudicati in Svizzera, dove l'imputata è già in carcere da quattro anni. Ha in parte ammesso i fatti. Tra l'inizio del 2009 e l'ottobre 2014, la donna aveva fatto arrivare dalla Thailandia 88 connazionali; ne aveva sfruttato lo stato di povertà per farle prostituire in bordelli di varie città elvetiche e si era fatta rimborsare oltre misura per il denaro anticipato. Il Tribunale regionale del Giura bernese-Seeland l'ha condannata per 75 casi di tratta di esseri umani avvenuta o tentata, 29 di promovimento della prostituzione e 86 di incitazione all'entrata e al soggiorno illegali. La thailandese è stata inoltre riconosciuta colpevole di riciclaggio di denaro per una somma di reato di almeno 120'000 franchi. Per una parte degli episodi portati in tribunale dal pubblico ministero è stata assolta. Senza scrupoli Le vittime sono alcuni transessuali e, in gran parte, giovani donne. Giunte in Svizzera seguendo il miraggio di una vita migliore, finivano nelle maglie di quella che il presidente della corte ha definito un'organizzazione ben strutturata e senza scrupoli. Il processo riaccende, in Svizzera, la discussione sulla prostituzione. Un'attività che nel Paese è legale e regolamentata, ma non manca chi vorrebbe vietarla. Frauenzentrale, una federazione di associazioni in difesa delle donne, ha lanciato una campagna in tal senso.